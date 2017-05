బాంబులు, కత్తులతో దాడి: జగన్ పార్టీ పత్తికొండ ఇంచార్జ్ దారుణ హత్య, కర్నూలు ఎస్పీ స్పందన

కర్నూలు జిల్లా పత్తికొండ నియోజకవర్గం వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంచార్జి చెరుకులపాడు నారాయణ రెడ్డిపై ఆదివారం ఉదయం ప్రత్యర్థులు దాడి చేసి, హత్య చేశారు.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 12:02 [IST]

YSR Congress Party Pattikonda incharge attacked with knifes in Kurnool district on Sunday.