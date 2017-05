జగన్ డబ్బున్నవాళ్లే ముఖ్యమన్నాడు.. అందుకే 'గుడ్ బై': సీతారాం సంచలనం

జగన్ డబ్బున్న వారికే ప్రాధాన్యం ఇస్తాడని, డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవారే పార్టీకి ముఖ్యమని ఆయన చెప్పడంతో.. తీవ్ర మనస్తాపంతో పార్టీని వీడుతున్నానని సీతారాం అన్నారు.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:02 [IST]

English summary

Ysrcp leader Karri Seetharam resigned to party and made sensational comments Jagan. He alleged that Jagan always give importance for money