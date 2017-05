మోడీ భేటీతో జగన్ జోష్: చంద్రబాబుతో దోస్తి ఖతం?

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీతో వైఎస్ఆర్ సిపీ అధినేత జగన్ సమావేశం కావడం ఆ పార్టీవర్గాల్లో పుల్ జోష్ ను నింపింది.అయితే ఈ అంశాన్ని రాజకీయంగా తమకు అనుకూలంగా మలుచుకొంటోంది వైసీపీ. అదే సమయంలో టిడిపి నాయకత్వం మా

English summary

Ysrcp leaders happy for primeminister appointment to Jagan.Jagan explained situation in the Andhrapradesh state said party leaders.He given a book about Chandrababunaidu's corruption to Modi