ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణకు వ్యతిరేకంగా దున్నపోతుల ర్యాలీ, ఉద్రిక్తత

ప్రముఖ సినీనటుడు, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న హిందూపురం నియోజకవర్గంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. నియోజకవర్గ సమస్యలు తీర్చాలంటూ వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో హిందూపురంలో

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 12:27 [IST]

English summary

YSR Congress Party leaders on Wednesday protested against MLA Balakrishna in Hindupur.