వైసీపీనేతల వరుసహత్యలు: నారాయణరెడ్డి హత్యఅందుకేనా ?,అక్కడినుండి వెళ్ళగానే..

కర్నూల్ జిల్లాలో వరుసగా హత్యలు జరగడం సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఆళ్ళగడ్డ నియోజకవర్గంలో రెండు వారాల క్రితం జంట హత్యలయ్యాయి. ఇవాళ కూడ ఇద్దరు హత్యకు గురికావడం సంచలనంగా మారింది.హత్యలకు గురైంది వైసీపీ నేతలే కావ

English summary

Ysrcp leaders serial murders in Kurnool district. these murders Tdp plan murders alleged Ysrcp leaders, two weeks back allagadda ysrcp leaders murdered