అఖిలేష్ తరహాలోనే ఇక్కడ లోకేష్ కూడా తనను ఎక్కడ గద్దె దింపుతాడోనన్న భయంతోనే.. ఇంతవరకు లోకేష్ కు మంత్రి పదవి కట్టబెట్టలేదని రోజా ఆరోపించారు.

English summary

YSRCP MLA Roja criticized CM Chandrababu over the issue of Lokesh ministry in TDP cabinet.