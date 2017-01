''మరోసారి ఇలానే మాట్లాడితే నాలుక కోస్తాం'',ఆయనో జానీవాకర్ రెడ్డి

తమ గురించి అభ్యంతరకరంగా టిడిపి ఎంసి జెసి దివాకర్ రెడ్డి మాట్లాడితే నాలుకకోస్తామని హెచ్చరించాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంఏల్ఏ శ్రీకాంత్ రెడ్డి.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 17:29 [IST]

English summary

ysrcp mla srikanth reddy warned to tep mp jc diwarkar reddy about contravorsy statement on ysrcp .no right to talk to diwakar reddy on caste said srikanth reddy.