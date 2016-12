నేడే టీడీపీ తీర్థం పుచ్చుకోనున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కల్పన..

రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం సీఎం చంద్రబాబు శ్రమిస్తున్న తీరు తనను ఆకట్టుకుందని, ప్రగతి పథంలో ఆయనకు అండగా నిలిచేందుకే పార్టీ మారుతున్నట్టుగా వైసీపీ ఎమ్మెల్యే కల్పన తెలిపారు.

English summary

YSRCP MLA Uppuleti Kalpana is going to join in TDP at CMs home on friday afternoon