వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు, ఏపీ ప్రతిపక్ష నేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన టిడిపి ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి పైన వైసిపి నేతలు వరుసగా మండిపడుతున్నారు.

English summary

YSRCP MLAs lashed out at JC Diwakar Reddy for targetting YS Jagan.