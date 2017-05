రాజధాని జిల్లాలో జగన్ సీక్రెట్ సర్వే, వారికే సీట్లు: ముగ్గురు మారే ఛాన్స్

ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధంగా ఉండేలా ఏపీలోని ఆయా పార్టీలు పావులు కదుపుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రతిపక్ష వైసిపి అధినేత జగన్ గెలిచే అభ్యర్థులపై రహస్య సర్వే చేయిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.

YSR Congress Party survey on Guntur district winning candidates.

