అమెరికాలో బాబుపై ఫిర్యాదులో కొత్త ట్విస్ట్: 'టిడిపిలో గ్రూపుల వల్లే'

తమ పార్టీపై, పార్టీ అధినేత వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, కొన్ని మీడియా సంస్థలు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాయని వైసిపి నేత బొత్స సత్యనారాయణ సోమవారం మండిపడ్డారు.

English summary

YSR Congress Party US leaders responded on complaint against AP CM Nara Chandrababu Naidu.