సూట్ కేసులో మృతదేహం.. చీరలో చుట్టి కుక్కేశారు..

తెరిచి ఉంచిన సూట్ కేసులో మృతదేహాన్ని ఓ చీరలో చుట్టి లోక్ మాన్య తిలక్ టెర్మినస్ సమీపంలో విసిరేసి వెళ్లిపోయారు.

English summary

The body of an unidentified boy was found in a suitcase on Sunday evening near Lokmanya Tilak Terminus, Kurla. The body was wrapped in a saree and the suitcase was open. It was noticed by a resident who alerted the cops. Tilak Nagar Police has registered Accidental Death Report (ADR) and sent the body for a post-mortem.