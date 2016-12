ఒకేసారి పేలిన 1000గ్యాస్‌ సిలిండర్లు: పరుగుపెట్టిన జనం

కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని చింతామణి-బాగేపల్లి రోడ్డులోని చోకేనహళ్లి గేట్ దగ్గర ఎస్ఎల్ఎన్ గ్యాస్ ఏజెన్సీ గౌడన్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దాదాపు వెయ్యి సిలిండర్లు ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి.

English summary

1000 gas cylinders stored near a godown exploded in succession near Chintamani in Karnataka. Three lorries stacked with 800 cylinders were reduced to ashes and the explosion left villagers trembling all night.