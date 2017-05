యూపీలో పట్టాలు తప్పిన రైలు, ప్రయాణీకుల్ని బస్సుల్లో తరలించారు

ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. లోకమాన్య తిలక్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ పట్టాలు తప్పింది. ఉత్తప్రదేశ్‌లోని ఉన్నవ్‌ రైల్వే స్టేషన్‌ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది.

English summary

Eleven bogies of the Mumbai-Lucknow Lokmanya Tilak Express derailed near Unnao on Sunday afternoon but there were no fatalities.