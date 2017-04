చత్తీస్‌గఢ్ సుకుమా జిల్లాలో నక్సలైట్లతో జరిగిన ఎదురు కాల్పుల్లో 26 మంది సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లు మృతి చెందారు. మరో పదకొండు మంది వరకు గాయపడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, April 24, 2017, 17:02 [IST]

English summary

Eleven CRPF personnel have lost their lives in an encounter with naxalites in Chattisgarh. An encounter had broken out with the naxalites at Sukma in Chattisgarh. 11 personnel were seriously injured in the attack. However they breathed their last at hospital.