430కిలోల బంగారం,12లక్షల కొత్త నోట్లు: ఐటీకి చిక్కిన అవినీతి తిమింగలం

తాజా దాడుల్లో ఏకంగా రూ.120కోట్ల విలువైన 430కేజీల బంగారంతో పాటు రూ.2.48 కోట్ల పాత నోట్లు, రూ.12లక్షల కొత్త నోట్లు, 80కేజీల వెండి, 15కేజీల బంగారు ఆభరణాలు పట్టుబడ్డాయి.

English summary

Revenue officials from Lucknow have seized 430 kg of gold, worth around Rs. 120 crore, after raids on a company in Delhi and Noida. Rs. 2.48 crore in old notes, Rs. 12 lakh in new notes, 80 kg of silver and 15 kg of gold jewellery were also found in the raids, they said.