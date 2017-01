షాకింగ్: యువతి కడుపులోంచి 150 వానపాములు వెలికితీత!

కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్న ఓ యువతికి శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించి ఆమె కడుపులోంచి దాదాపు 150 బతికున్న వానపాములను వైద్యులు వెలికితీసిన ఘటన ఇది.

English summary

Doctors have removed 150 worms each measuring 10 inches from a woman's stomach after she was rushed to the hospital with extreme pain.