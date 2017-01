చత్తీస్‌గఢ్ లో 2015, 2016 సంవత్సరాలలో మొత్తం 16 మంది యువతులపై అక్కడి పోలీసులు అత్యాచారానికి ఒడిగట్టి వారిని దారుణంగా హింసించారని జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఆరోపించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

At least 16 women were raped, and assaulted sexually and physically by police in Chhattisgarh, the National Human Rights Commission has said, serving a notice to the state government and holding it "vicariously liable" for the incidents reported in 2015 and 2016. The Commission, in a news release on Saturday, also said that it awaits the recorded statements of about "20 other victims".