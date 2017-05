క్రికెట్‌ ఆటలో చెలరేగిన వివాదం ఓ బాలుడి ప్రాణం తీసింది. ఈ సంఘటన ముంబైలోని ధారవి ప్రాంతంలో ఆదివారం చోటు చేసుకుంది.

English summary

teenager attacked him with a cricket bat in Dharavi on Saturday.