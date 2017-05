పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాడు.. ఏకంగా ఉపగ్రహాన్నే తయారుచేశాడు

పద్దెనిమిదేళ్ల కుర్రాడు ఏకంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత తేలికైన శాటిలైట్ తయారు చేశాడు. ఈ శాటిలైట్ ను ఈనెల 21న ‘నాసా’ అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనుంది.

English summary

Eighteen-year-old Rifath Sharook, belonging to a comparatively unknown town of Pallapatti in Tamil Nadu, is all set to break a global space record by launching the lightest satellite in the world, weighing a mere 64 grams. The satellite, called KalamSat, will be launched by a NASA sounding rocket on June 21 from Wallops Island, a NASA facility. This will be the first time an Indian student's experiment will be flown by NASA.