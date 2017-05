ఇంత నిర్దయగానా?: 'ఆకలి' చేసిన తప్పు.. గుండు గీసి నగ్నంగా ఊరేగించారు..

గుండు గీసి, చెప్పుల దండ మెడలో వేసి నగ్నంగా ఊరేగించాడు. ముంబైలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన.. మానవత్వం ఉన్నవారిని కంటతడి పెట్టుకునేలా చేసింది.

English summary

Two minor boys were stripped and paraded with garlands of slippers for allegedly stealing a food item from a sweet shop, police said today.