తండ్రికి షరతులు పెట్టిన అఖిలేష్! ఏం చేయలేక ములాయం...

యూపీలో సమాజ్‌వాదీ పార్టీలో తండ్రీకొడుకుల మధ్య రగడ తగ్గుముఖం పడుతున్నట్లుగా ఉంది. సీఎం అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ మంగళవారం సాయంత్రం తన తండ్రి ములాయం సింగ్‌ యాదవ్‌ను కలిశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

2 Hour Meet For Akhilesh, Mulayam Floats Hope But No Truce.