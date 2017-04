తాగి అమ్మాయిలతో చిందేసిన ఉద్యోగులు.. వేదిక పైనే ముద్దులతో!

మరో అడుగు ముందుకేసి వేదిక పైనే అమ్మాయిలకు ముద్దులు పెట్టేశారు. మరుసటి రోజు సోషల్ మీడియాలో ఈ వీడియో దర్శనమివ్వడంతో.. ఉన్నతాధికారుల కంట పడింది.

English summary

Two UP government employees (Lekhpals) in Hathras were suspended on Wednesday after their video of dancing with stage dancers in an inebriated state went viral on social media.