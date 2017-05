ఎన్ కౌంటర్ లో 20 మంది మావోయిస్టుల మృతి

దెబ్బకు దెబ్బతీశారు పోలీసులు. చింతగుహా ఘటనకు ప్రతీకారం తీర్చుకొన్నారు సిఆర్ పిఎఫ్ దళాలు. ఈ ఘటనలో సిఆర్ పి ఎప్ పోలీసులపై మావోలు పై చేయి సాధించారు.అయితే ఈ ఘటనకు ప్రతీకారం తీర్చుకొన్నారు పోలీసులు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

20 maoists killed in an encounter at Rayagada forest on Tuesday.1 jawan also dead in this encounter.