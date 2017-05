గ్యాస్ లీకేజీ: 200మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత, ఆస్పత్రులకు తరలింపు

ఢిల్లీలోని ఓ స్కూల్‌ సమీపంలో గ్యాస్‌ లీక్‌ అవడంతో పాఠశాలలోని పలువురు విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Nearly 200 school students were hospitalised on Saturday after they complained of irritation in eyes due to gas leakage from a container depot near their school in southeast Delhi's Tughlakabad area.