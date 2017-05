టెక్కీపై అత్యాచారం, హత్య: ముగ్గురు దోషులే, రేపు శిక్ష ఖరారు

2009లో జరిగిన పుణే మహిళా టెక్కీ హత్య కేసులో ముగ్గురు నిందితులను దోషులుగా తేల్చుతూ సెషన్స్ కోర్టు సోమవారం తీర్పు చెప్పింది.

English summary

A sessions court in Pune on Monday held three accused in the 2009 kidnapping, rape and murder of software engineer Nayana Pujari guilty. The fourth was released as he turned approver. The quantum of sentence will be pronounced on Tuesday.