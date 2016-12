డ్రగ్స్ తీసుకొన్నారు. కిడ్నాప్ చేశారు, ఆపై అత్యాచారం చేశారు

డిల్లీలో 21 ఏళ్ళ యువతి సామూహిక అత్యాచారానికి గురైంది. హిమ్మత్, సునీల్ అనే ఇద్దరు కారులో ఆ యువతిని కిడ్నాప్ చేసి అత్యాచారం చేశారు. వారి నుండి తప్పించుకొనే క్రమంలో యువతి గాయపడింది.

English summary

a 21 years old young lady gang rape in delhi on wednesday night.himmat and sunil kidnap a young lady their flat, they raped on her.