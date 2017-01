గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడుతూనే.. మాటల మధ్యలో నేరుగా తన బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి చున్నీతో సీలింగ్ ఫ్యాన్ కు ఉరేసుకున్నాడు.

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 12:09 [IST]

English summary

A 21-year-old management student, who had been "joking with his girlfriend about ending his life", hanged to death at his Mira Road flat on Tuesday.