రెడీమెడ్ గార్మెంట్లలో రెండువేల కొత్త కరెన్సీ నోట్లు, ఎక్కడ దొరికాయంటే

ముంబాయిలోని ఎయిర్ పోర్ట్ లో రెడీమెడ్ గార్మెంట్ లలో భద్రపరిచిన రెండు వేల రూపాయాల కొత్త కరెన్సీని కస్టమ్స్ శాఖాధికారులు పట్టుకొన్నారు. ఆరీఫ్ అనే ప్రయాణీకుడి నుండి ఈ నగదును స్వాధీనం చేసుకొన్నారు.

25 lakh in new two thousand rupee notes were seized by mubai customs department on friday from a passenger leaving for dubai.