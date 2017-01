శశికళ చేతిలో నాయకుల జాతకాలు: అందుకే నాటకాలు

జయలలిత మూడు సార్లు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయిన సమయంలో ఇంటిలిజెన్స్ వర్గాల నుంచి అన్నాడీఎంకే పార్టీ నాయకుల పూర్తి సమాచారం సేకరించి ఆమె దగ్గర పెట్టుకున్నారు.

English summary

29 December 2016 sasikala took charge as a general secratery of AIADMK.During Jayalalithaa's three tenures as Chief Minister, Sasikala is alleged to have wielded absolute power behind the scenes.