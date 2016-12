నగ్నంగా చేసి అలా చేశారు, టాయిలెట్లు కడిగించారు. జూనియర్లు ఏం చేశారంటే ?

కేరళలో జూనియర్లపై ర్యాగింగ్ కు పాల్పడిన సీనియర్లను సస్పెండ్ చేస్తూ ఆయా కాలేజీ యాజమాన్యాలు నిర్ణయాలు తీసుకొన్నాయి. కేరళలోని పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో జూనియర్ విధ్యార్థులపై ర్యాగింగ్ కు పాల్పడిన ఎనిమది మంద

English summary

as many as 21 students of a governament medical college in manjeri here have been placed under susspension for allgedly ragging their juniors, college authorities said on tuesday.above 40 junior students complient had alleged that they were stripped nakd and forced to clean toilets at the college hostel.few days back eight students of governament polytechnic college in kottayam were booked for allgedly ragging their juniors in the hostel. they have also been suspentded from the institution.