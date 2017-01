29 ఏళ్ళ మహిళపై కత్తితో దాడి, మాజీ భర్తే కారణమా ?

గురువారం రాత్రి ముంబాయిలో 29 ఏళ్ళ మహిళపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కత్తులతో దాడి చేశారు. ఆమె చాతీపై కత్తిపోట్లు అయ్యాయి.ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

English summary

a 29-year-old woman was stabbed by an unidentified person near Mahalakshmi Race Course in Central mumbai, police said on thursday.