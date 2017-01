సోదరిని వేధించినందుకు.. చెయ్యి నరికేశారు..

పెళ్లైన తమ సోదరిని వెంటపడి వేధిస్తున్న ఓ వ్యక్తి చేయి నరికేశారు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు.

English summary

Three brothers attacked a man with a sword and cut off his hand in a village in Uttar Pradesh, for allegedly harassing their sister continuously, even after she got married.