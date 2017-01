ఉగ్ర కాల్పులు: ముగ్గురు మృతి, కొనసాగుతున్న ఉగ్రవేట

జమ్మూలోని అక్నుర్‌ సెక్టార్‌లోని జనరల్‌ రిజర్వ్‌ ఇంజినీర్‌ ఫోర్స్‌ క్యాంపుపై సోమవారం ఉదయం ఉగ్రవాదులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Three labourers of the General Reserve Engineering Force were killed in a terror attack at Akhnoor in Jammu and Kashmir on Monday. Terrorists struck at the GREF camp at the Batal village near the Line of control.