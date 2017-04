బెంగుళూరులో దారుణం: కదులుతున్న కారులో యువతిపై గ్యాంగ్ రేప్..

మార్చి26 అర్థరాత్రి ఓ కదులుతున్న కారులో తెల్లవారుజాము 5గం. వరకు నలుగురు వ్యక్తులు అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు బాధితురాలు ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

English summary

A 27-year-old woman from West Bengal has complained to police that four men raped her inside a moving cab after midnight on March 26.