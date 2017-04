38 మంది భారతీయులను బ్రిటన్‌ ఇమిగ్రేషన్‌ అధికారులు నిర్బంధంలోకి తీసుకున్నారు. వీసా నిబంధనలను ఉల్లంఘించారన్న ఆరోపణలతో వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీరిలో తొమ్మిది మంది మహిళలు. మరొక ఆఫ్గాన్‌ జాతీయుడు క

English summary

At least 38 Indians have been detained by Britain's immigration officials for overstaying their visas or working illegally. Among the 38 Indians were nine women who were detained following raids in two clothing factories in the city of Leicester.