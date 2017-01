ఆ 48 గంటల్లో 4 టన్నుల బంగారాన్ని విక్రయించారు, నోటీసులిచ్చిన డిజిసిఈఐ

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించిన తర్వాత 48 గంటల్లో నాలుగు టన్నుల బంగారం అమ్మకాలు జరిగాయి. నల్ల ధనం ఉన్న వారి మార్పిడి చేసుకోనేందుకు బంగారాన్ని కొనుగోలు చేశారని ఈడీ అధికారులు అభిప్రాయపడ

English summary

4 tonnes of gold sold in 48 hours after demonatesation announcement. two tonees of gold sold on november 8, probably the highest retail sale on any given day.