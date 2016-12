పాత నోట్లుంటే నాలుగేళ్ల జైలుశిక్ష: కొత్త ఆర్డినెన్సుకు ఆమోదం, మార్చి 31 నుంచి అమలు

పెద్దనోట్ల రద్దుపై రూపొందించిన ఆర్డినెన్సుకు బుధవారం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది.

The Union cabinet on Wednesday approved the Ordinance on deadline to deposit old notes. As per the Ordinance, people involved in transaction of old notes will face penalty of Rs 5000, while those possessing old notes in excess of 10 notes post March 31 will face 4-year Jail term in certain cases.