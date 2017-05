ఆర్మీ కల్నల్ ఇంట్లో.. 117 కేజీల జింకమాసం, 40 తుపాకులు, రూ.కోటి నగదు

జాతీయ షూటర్ ప్రశాంత్ బిష్ణోయ్ తండ్రి, రిటైర్డ్ కల్నల్ దేవేంద్ర కుమార్ తన పరపతి, పలుకుబడితో చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడినట్లు అధికారుల దాడితో వెలుగులోకి వచ్చింది.

English summary

Meerut: Over a hundred illegally imported firearms, 117 kg of nilgai (blue bull) meat, horns and skins of leopards and blackbucks were allegedly seized on Sunday in raids, including at the residence of a retired colonel, with the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) claiming to have busted a global poaching syndicate. Of the seizures made, 117 kg nilgai meat stored in a refrigerator, animal skins, ivory, five deer skulls, horns of sambar deer, antlers of antelope and blackbuck and 40 guns were seized from a makeshift warehouse at the house of a retired army colonel in Meerut, a DRI and a forest department official said.