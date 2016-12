మహరాష్ట్రలో రైలు ప్రమాదం: తప్పిన ప్రాణనష్టం

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రైలు ప్రమాదం జరిగిన మరునాడే మహరాష్ట్రలో మరో ప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. కుర్లా అంబర్ నాథ్ లోకల్ ట్రైన్ పట్టాలు తప్పింది. ఈ ప్రమాదంలో ఐదు బోగీలు ట్రాక్ నుండి దూరంగా వెళ్ళాయి.

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 8:18 [IST]

English summary

in an unfortunate incident, a Kurla-Ambernath train has derailed near Kalyan near Maharashtra. according to reports, 5 coaches of Kurla-Ambernath local derailed between Kalyan-Vitthalwadi at today morning 5.50 am.