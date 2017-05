5 ఏళ్ళ కూతురిపై అత్యాచారం, కొడుకు కోసం మనుమరాలిని చంపిన నానమ్మ

కంటిరెప్పే కాటేసింది. ఐదేళ్ళ చిన్నారిపై తండ్రి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం బయటకు తెలిస్తే పరువుపోతోందనే ఉద్దేశ్యంతోనే నానమ్మే తన మనుమరాలిని చంపేసింది. తన కొడుకును కాపాడేందుకుగాను ఆమె ఈ రకంగా వ

English summary

A five-year-old girl was allegedly raped by her father and then killed by her grandmother, in a bid to cover up the crime, at Javulake-Vani village in Maharashtra's Nashik district, the police said today. The man and his mother were arrested yesterday, they said.