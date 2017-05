ఇదీ లెక్క: ఐటీ సంక్షోభం దెబ్బకు 56వేల మంది అవుట్!, ఏ కంపెనీలో ఎంతంటే?

రిపోర్టులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం.. కాగ్నిజెంట్‌ సంస్థ 15 వేల మంది ని, ఇన్ఫోసిస్‌ 3000కుపైగా సీనియర్‌ మేనేజర్లను చిట్టచివరి కేటగిరీలో చేర్చడానికి సిద్ధమయ్యాయి. డీఎక్స్‌సీ టెక్నాలజీ సంస్థలో 1,70,000 మద

It recission is the severe punishment for employees who are in hit list of the companies to send out. According to a report, more than 56thousand employees were may lost their jobs