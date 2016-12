జయ మృతి: ఎంత మంది అభిమానులు చనిపోయారంటే !

తమిళనాడు దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత కన్నుమూయడాన్ని తట్టుకోలేక డిసెంబర్ 19వ తేది సోమవారం వరకు 597 మంది మరణించారని అన్నాడీఎంకే పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 3 లక్షల చొప్పున ఆర్థికసాయం .

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Total 597 people died, unable to bear death of Puratchi Thalaivi Amma. Rs. 3 lakh aid will be given to each families, the AIADMK tweeted.