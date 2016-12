జయలలిత ఆస్తుల కేసు తేలేది ఎప్పుడు: శశికళ నాలుగేళ్లు వెయిట్ చేయాలా?

జయలలిత మృతి, తమిళనాడులో.. ముఖ్యంగా అన్నాడీఎంకే పార్టీలో రాజకీయం రసవత్తరంగా మారింది. శశికళ పార్టీ పగ్గాలు.. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి పీఠం కోసం పావులు కదుపుతోందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

SC will play a key role in deciding Sasikala Natarajan's future as it hands out verdict in the disproportionate assets case.