బోరుబావిలో పడిన ఆరేళ్ళ బాలిక, కాపాడేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అధికారులు

స్నేహితులతో ఆడుకొంటూ ప్రమాదవశాత్తు ఆరేళ్ళ బాలిక బోరుబావిలో పడిపోయింది. బాలికను రక్షించేందుకు అధికారులు సహాయకచర్యలను ముమ్మరం చేశారు.

English summary

A 6 year old girl fell into a 400 feet borewll in Anthani, Balgavi district of Karnataka, while she was playing .