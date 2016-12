షాక్: 60లక్షల మంది రూ.7లక్షల కోట్లు జమచేశారు!

పెద్దనోట్లు రద్దుచేసినట్లు ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు సుమారు 60 లక్షల మంది వ్యక్తులు, సంస్థలు రూ.7 లక్షల కోట్ల విలువైన పాత నోట్లు డిపాజిట్ చేశారు.

English summary

Armed with information about Rs 7 lakh crore deposits made by some 60 lakh individuals and companies, the government today warned of hauling up anyone unable to show legal means saying mere depositing in bank does not convert black money into white.