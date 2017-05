పెళ్లి: వరుడు స్నేహితులు దుర్మరణం, ఏడుగురు నుజ్జు, నజ్జు: పెళ్లి కోడుకు !

స్నేహితుడి పెళ్లికి బయలుదేరిన ఏడుగురు యువకులు రోడ్డు ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందిన ఘటన కర్ణాటకలోని శివమొగ్గ జిల్లా ఆయనూరు ప్రాంతంలో జరిగింది. స్నేహితుడి పెళ్లి కొన్ని గంటల్లో జరుతున్న సమయంలో వరుడి స్నేహి

English summary

The accident happened when a truck carrying wooden logs was hit by the speeding car. The wooden logs fell on the Innova car killing all the seven passengers on the spot.