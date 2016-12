రూపాయికే కిలో టమాట, 70 లారీల టమాటను రోడ్డుపై పోసి రైతుల ఆందోళన

ఒక్క రూపాయికే కిలో టమాటను విక్రయించాల్సిన పరిస్థితులు రావడంతో ఛత్తీస్ ఘడ్ లో రైతులు 70 లారీల టమాటలను రోడ్డుపై తమ నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన ఛత్తీస్ ఘడ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

where farmers unloaded 70 trucks of tomotoes on the road to protest , the protest was staged because tomatoes are at an all time low of rs.1 per kg .farmers protesta at dhamdha town of durg in chattisgarh.