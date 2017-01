చెన్నైలో భారీగా బంగారాన్ని స్వాధీనం ,ఓ వ్యక్తి అరెస్టు

శ్రీలంక నుండి అక్రమంగా బంగారాన్ని తరిస్తుండగా ఓ వ్యక్తి ఈడీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. నిందితుడి నుండి 8.7 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకొన్నారు. దీని విలువ సుమారు 2.44 కోట్లు ఉంటుందని అధికారు

English summary

one person was arrested , seized 8.7 kg of gold worth 2.44 crore smuggled from srilanka at mandapam near rameswaram.