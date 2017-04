షాక్: 95% మందికి ఐటీ ఉద్యోగాలు రావు, టెక్కీల్లో నైపుణ్యాల కొరతే కారణమా?

భారత ఐటీ పరిశ్రమను ప్రతిభావంతుల కొరత వేధిస్తోందని ఆస్పైర్ సర్వే తేటతెల్లం చేస్తోంది.ప్రస్తుతం ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారిలో 95 శాతం సాఫ్ట్ వేర్ డెవలప్ మెంట్ ఉద్యోగాలకు సరిపోరని ఈ సర్వే నివేదిక వెల్లడిస్తోంది

English summary

95% of engineers don't have skills for software devolapment jobs says aspire minds survey.around 500 colleges conducted this survey.